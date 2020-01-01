Краснодар сплит системы

Компания «КРАСНОДАР СПЛИТ СИСТЕМЫ» предлагает населению и юридическим лицам широкий ассортимент климатической техники по выгодным ценам. Мы ориентированы на разные категории. В зависимости от предпочтений и уровня доходов, вы сможете подобрать подходящую модель на нашем сайте. Здесь представлены недорогие бытовые настенные кондиционеры. Для тех, кто покупает сплит для дачи, предлагаем мобильные модели, которые легко транспортировать с места на место. Для больших по площади объектов подойдут полупромышленные модели (кассетные, колонные, потолочные и др.). Обратите внимание на инверторные типы. Они позволяют экономить на электроэнергии и работают практически бесшумно. «КРАСНОДАР СПЛИТ СИСТЕМЫ» поможет с выбором, оформлением покупки, доставкой и установкой качественной климатической техники. Мы – ваша «скорая помощь» в вопросах охлаждения, нагревания и очищения воздуха.

Что такое «сплит-система»?

Слово «сплит» в переводе с английского языка означает «разъединение». Это кондиционер, один блок которого находится на внешней стороне здания, а второй – внутри. Особая система циркуляции фреона позволяет как впускать в помещение охлажденный воздух с улицы, так и выводить нагретый. То есть агрегат работает и на охлаждение, и на обогрев. Получается, что и в холодное время года техника не простаивает. Многие модели снабжены функциями озонирования, очищения от пыли, ионизации и пр., что благотворно скажется на вашем здоровье.

Услуги компании

Наша компания стремится усилить свой авторитет на данном сегменте рынка услуг. Поэтому мы предлагаем только качественную климатическую технику и такое же сопровождение (монтаж, гарантийное и послегарантийное обслуживание, профилактику, ремонт). Наши консультанты помогут определиться с выбором сплит-системы, учтя особенности конкретного помещения. Наши мастера проведут мониторинг на месте и определят наилучшее размещение блоков. Монтажники сделают все качественно и быстро. Обратившись к нам, вы получите все в оптимальном виде!

Преимущества

Приобретая климатическую технику у нас, вы получаете:

Огромный выбор кондиционеров на любой вкус и кошелек.

Понятный каталог, в котором присутствует вся необходимая техническая информация.

Грамотные консультации профессионалов, которые знают о сплит-системах все.

Правильный подход к установке сплит-систем.

Умеренные цены.

Наша компания – это один из лидеров в Краснодарском крае!

Покупка сплит системы – это просто

Наши клиенты сами выбирают, как именно им покупать кондиционер. Обычная покупка – это классические отношения продавца и покупателя. Клиент выбирает товар. Продавец грамотно подсказывает, что именно подойдет в его ситуации. Покупка с доставкой. Здесь вы не беспокоитесь о том, как привезти купленное домой. Конечно, есть вариант самому забрать выбранную модель с нашего склада в Краснодаре. Но и наш магазин осуществляет доставку по указанному клиентом адресу, причем не только в столице края. Третий вариант – это заказ установки. Здесь сплит-систему в оговоренное время привезет наша бригада монтажников. Они же все установят, проверят работу, а, если необходимо, объяснят, как и что работает.

Обращайтесь в интернет-магазин «КРАСНОДАР СПЛИТ СИСТЕМЫ», мы приветствуем всех покупателей, которые хотят бороться с дискомфортом в помещении!