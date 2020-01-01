Краснодар сплит система - «КРАСНОДАР СПЛИТ СИСТЕМЫ» купить сплит-систему в Краснодаре
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Отзывы: 0
Сплит система Newtek NT-65R07

Купить «Сплит система Newtek NT-65R07» со склада в Краснодаре без переплат. Наши консультанты помогут определиться с выбором сплит-системы, учтя особенности конкретного помещения. Наши мастера проведут мониторинг на месте и определят наилучшее размещение блоков.

13 900р.
10900 В наличии
10 900р.
Отзывы: 0
Сплит система Fujitsu ASYG07KPCA/ AOYG07KPCA

Купить «Сплит система Fujitsu ASYG07KPCA/ AOYG07KPCA» со склада в Краснодаре без переплат. Наши консультанты помогут определиться с выбором сплит-системы, учтя особенности конкретного помещения. Наши мастера проведут мониторинг на месте и определят наилучшее размещение блоков.

39 800р.
34900 В наличии
34 900р.
Отзывы: 0
Сплит система Gree GWH09AEC-K6DNA1A

Купить «Сплит система Gree GWH09AEC-K6DNA1A» со склада в Краснодаре без переплат. Наши консультанты помогут определиться с выбором сплит-системы, учтя особенности конкретного помещения. Наши мастера проведут мониторинг на месте и определят наилучшее размещение блоков.

149 000р.
145000 В наличии
145 000р.
Отзывы: 0
Сплит система Haier HSU-07HTL103/R2(IN) / HSU-07HTL103/R2

Купить «Сплит система Haier HSU-07HTL103/R2(IN) / HSU-07HTL103/R2» со склада в Краснодаре без переплат. Наши консультанты помогут определиться с выбором сплит-системы, учтя особенности конкретного помещения. Наши мастера проведут мониторинг на месте и определят наилучшее размещение блоков.

18 400р.
14500 В наличии
14 500р.
Отзывы: 0
Сплит система TOSOT T07H-SLy/I / T07H-SLy/O

Купить «Сплит система TOSOT T07H-SLy/I / T07H-SLy/O» со склада в Краснодаре без переплат. Наши консультанты помогут определиться с выбором сплит-системы, учтя особенности конкретного помещения. Наши мастера проведут мониторинг на месте и определят наилучшее размещение блоков.

22 400р.
19800 В наличии
19 800р.
Отзывы: 0
Сплит система Lessar LS-HE09KNA2AB / LU-HE09KNA2AB

Купить «Сплит система Lessar LS-HE09KNA2AB / LU-HE09KNA2AB» со склада в Краснодаре без переплат. Наши консультанты помогут определиться с выбором сплит-системы, учтя особенности конкретного помещения. Наши мастера проведут мониторинг на месте и определят наилучшее размещение блоков.

43 578р.
37000 В наличии
37 000р.
Отзывы: 0
Сплит система Lessar LS-H07KPA2/LU-H07KPA2

Купить «Сплит система Lessar LS-H07KPA2/LU-H07KPA2» со склада в Краснодаре без переплат. Наши консультанты помогут определиться с выбором сплит-системы, учтя особенности конкретного помещения. Наши мастера проведут мониторинг на месте и определят наилучшее размещение блоков.

17 500р.
14500 В наличии
14 500р.
Отзывы: 0
Сплит система Ballu BSAG-12HN1_17Y / 20Y

Купить «Сплит система Ballu BSAG-12HN1_17Y / 20Y» со склада в Краснодаре без переплат. Наши консультанты помогут определиться с выбором сплит-системы, учтя особенности конкретного помещения. Наши мастера проведут мониторинг на месте и определят наилучшее размещение блоков.

28700 В наличии
28 700р.
Отзывы: 0
Сплит система Ballu BSW-09HN1/OL_17Y

Купить «Сплит система Ballu BSW-09HN1/OL_17Y» со склада в Краснодаре без переплат. Наши консультанты помогут определиться с выбором сплит-системы, учтя особенности конкретного помещения. Наши мастера проведут мониторинг на месте и определят наилучшее размещение блоков.

18 500р.
14900 В наличии
14 900р.
Отзывы: 0
Сплит система Centek CT-65V09 DC INVERTER

Купить «Сплит система Centek CT-65V09 DC INVERTER» со склада в Краснодаре без переплат. Наши консультанты помогут определиться с выбором сплит-системы, учтя особенности конкретного помещения. Наши мастера проведут мониторинг на месте и определят наилучшее размещение блоков.

31 878р.
26500 В наличии
26 500р.
Отзывы: 0
Сплит система Centek CT-65L07+

Купить «Сплит система Centek CT-65L07+» со склада в Краснодаре без переплат. Наши консультанты помогут определиться с выбором сплит-системы, учтя особенности конкретного помещения. Наши мастера проведут мониторинг на месте и определят наилучшее размещение блоков.

17 378р.
13900 В наличии
13 900р.
Отзывы: 0
Сплит система Centek CT-65A07

Купить «Сплит система Centek CT-65A07» со склада в Краснодаре без переплат. Наши консультанты помогут определиться с выбором сплит-системы, учтя особенности конкретного помещения. Наши мастера проведут мониторинг на месте и определят наилучшее размещение блоков.

17 378р.
13900 В наличии
13 900р.

Краснодар сплит системы

Компания «КРАСНОДАР СПЛИТ СИСТЕМЫ» предлагает населению и юридическим лицам широкий ассортимент климатической техники по выгодным ценам. Мы ориентированы на разные категории. В зависимости от предпочтений и уровня доходов, вы сможете подобрать подходящую модель на нашем сайте. Здесь представлены недорогие бытовые настенные кондиционеры. Для тех, кто покупает сплит для дачи, предлагаем мобильные модели, которые легко транспортировать с места на место. Для больших по площади объектов подойдут полупромышленные модели (кассетные, колонные, потолочные и др.). Обратите внимание на инверторные типы. Они позволяют экономить на электроэнергии и работают практически бесшумно. «КРАСНОДАР СПЛИТ СИСТЕМЫ» поможет с выбором, оформлением покупки, доставкой и установкой качественной климатической техники. Мы – ваша «скорая помощь» в вопросах охлаждения, нагревания и очищения воздуха.

Что такое «сплит-система»?

Слово «сплит» в переводе с английского языка означает «разъединение». Это кондиционер, один блок которого находится на внешней стороне здания, а второй – внутри. Особая система циркуляции фреона позволяет как впускать в помещение охлажденный воздух с улицы, так и выводить нагретый. То есть агрегат работает и на охлаждение, и на обогрев. Получается, что и в холодное время года техника не простаивает. Многие модели снабжены функциями озонирования, очищения от пыли, ионизации и пр., что благотворно скажется на вашем здоровье.

Услуги компании

Наша компания стремится усилить свой авторитет на данном сегменте рынка услуг. Поэтому мы предлагаем только качественную климатическую технику и такое же сопровождение (монтаж, гарантийное и послегарантийное обслуживание, профилактику, ремонт). Наши консультанты помогут определиться с выбором сплит-системы, учтя особенности конкретного помещения. Наши мастера проведут мониторинг на месте и определят наилучшее размещение блоков. Монтажники сделают все качественно и быстро. Обратившись к нам, вы получите все в оптимальном виде!

Преимущества

Приобретая климатическую технику у нас, вы получаете:

  • Огромный выбор кондиционеров на любой вкус и кошелек.
  • Понятный каталог, в котором присутствует вся необходимая техническая информация.
  • Грамотные консультации профессионалов, которые знают о сплит-системах все.
  • Правильный подход к установке сплит-систем.
  • Умеренные цены.

Наша компания – это один из лидеров в Краснодарском крае!

Покупка сплит системы – это просто

Наши клиенты сами выбирают, как именно им покупать кондиционер. Обычная покупка – это классические отношения продавца и покупателя. Клиент выбирает товар. Продавец грамотно подсказывает, что именно подойдет в его ситуации. Покупка с доставкой. Здесь вы не беспокоитесь о том, как привезти купленное домой. Конечно, есть вариант самому забрать выбранную модель с нашего склада в Краснодаре. Но и наш магазин осуществляет доставку по указанному клиентом адресу, причем не только в столице края. Третий вариант – это заказ установки. Здесь сплит-систему в оговоренное время привезет наша бригада монтажников. Они же все установят, проверят работу, а, если необходимо, объяснят, как и что работает.

Обращайтесь в интернет-магазин «КРАСНОДАР СПЛИТ СИСТЕМЫ», мы приветствуем всех покупателей, которые хотят бороться с дискомфортом в помещении!

Отзывы
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Полина Щетинина
Полина Щетинина

Очень благодарны компании КРАСНОДАР СПЛИТ СИСТЕМЫ за нашу новую сплит систему. Это действительно очень удобно, особенно летом, в краснодарскую жару +40. Также хочу отметить, что сплит система имеет много интересных функций, которые действительно делают нашу жизнь проще, но в которых нам предстоит ещё разбираться и разбираться. Спасибо!

Калина Кислая
Калина Кислая

С мужем долго думали на счёт покупки сплит системы, решали какую компанию выберем, какую сплит систему, но покоя нам не давал вопрос о здоровье маленького ребёнка. В итоге мы на свой страх и риск приобрели кондиционер, выбрав именно эту компанию. Так хочу сказать, что если грамотно расположить кондиционер и ежегодно проводить мойку, здоровье малыша будет в порядке и он будет только наслаждаться!

Действия Андрей Бахтиозин
Действия Андрей Бахтиозин

Раньше мыли сплит систему 1 раз за несколько лет. Я жуткий аллергик и постоянно чихал, но как-то вычитал в интернете, что сплит система может стать рассадником вредных бактерий, если её долго не мыть. Таким образом начали проводить чистку каждый год, как традицию. Вы не поверите, но болеть я действительно стал меньше.

Юлия Чудотворская
Юлия Чудотворская

Хочу поблагодарить компанию КРАСНОДАР СПЛИТ СИСТЕМЫ и её работников. Недавно произвели мне доставку и установку кондиционера. Работа очень качественная и быстрая, сам кондиционер тоже очень хороший. Спасибо вам  ещё раз.

Алексей Яковлев
Алексей Яковлев

Всем привет! Недавно приобрел кондиционер Centek  в этой компании. Хочу отметить, что техника очень качественная, это видно сразу. Имеет красивый дизайн, среди остальной обстановки выделяется не сильно. Цена очень даже приемлемая. Короче, спасибо друзьям, которые посоветовали нам компанию и самой компании!

Алексей Костылев
Алексей Костылев

Заказал в компании КРАСНОДАР СПЛИТ СИСТЕМЫ сплит систему Ballu. Установка и обслуживание на высшем уровне , кондиционер имеет очень симпатичный дизайн, хорошо работает и на подогрев и охлаждение, цена просто замечательная для такого кондиционера. Спасибо большое.

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Аксессуары и запчасти для кондиционеров: полезные и незаменимые

Современная сплит-система умеет многое, служит долго и подлежит ремонту. Некоторые детали рассчитаны на работу ограниченное количество времени и требуют периодической замены. Другие же могут сломаться вследствие негативного воздействия окружающей среды или механического повреждения.

Централизованное кондиционирование: современное положение дел и проблемы

Кондиционеры и сплит-системы завоевывают с каждым годом себе новых поклонников. Наблюдается неуклонный рост спроса на них. Уже невозможно представить современные торговые или бизнес-центры, аэропорты и вокзалы, музеи и выставочные комплексы, в которых отсутствует система централизованного кондиционирования.

Сплит системы Lessar серии Amigo - Новинка 2019

Мы рады предоставить нашим покупателям в Краснодаре самый широкий выбор кондиционеров Lessar. Это и обычные сплиты Lessar эконом-класса серии Cool+ с их надежностью и долговечностью, и самая ожидаемая новинки серии Ego, объединяющая высокие технологии с изысканным внешним видом.

Сплит-системы CENTEK серии Era Lux

Сплит-система CENTEK серии Era Lux принадлежит к линейке привычных для обывателей неинверторных кондиционеров. Его отличает оптимальное сочетание цены и качества. По дизайну внутренний блок модели явно неоригинален. Но стоит заметить, что подобный внешний вид стандартен для сплит-систем.

Статьи
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Заменить в кондиционере возможно всё – не пугаётесь и не отчаивайтесь
Современная сплит-система умеет многое, служит долго и подлежит ремонту. Некоторые детали рассчитаны на работу ограниченное количество времени и требуют периодической замены. Другие же могут сломаться вследствие негативного воздействия окружающей среды или механического повреждения. Важно понимать, что подлежит смене, и какую роль играет эта запчасть.
Системы централизованного кондиционирования

Последнее нельзя сказать о монтаже индивидуальных кондиционеров и сплит-систем – здесь предложений хватает. Остается только надеяться, что со временем, прогресс дойдет и до наших широт. И дома с централизованной системой кондиционирования станут обыденностью.

Сплит система Lessar series Amigo уже на складе в Краснодаре

Серия Rational дополняет эти параметры функциями класса «люкс» – нанофильтр для предупреждения аллергических заболеваний и насыщение воздуха витамином С, и т.п. Обращайтесь в интернет-магазин «КРАСНОДАР СПЛИТ СИСТЕМЫ», мы приветствуем всех покупателей, которые хотят бороться с дискомфортом в помещении!

Линейка неинверторных кондиционеров Centek

Охват подобной площади является стандартом для бытовых сплит-систем. Прибор оснащен таймером для более точного поддержания заданной температурного режима, системой осушения воздуха, а также имеется возможность регулировки скорости вентилятора. Компания Centek позиционируется на рынке как надежный производитель климатической техники среднего класса.

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